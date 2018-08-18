Овечкин показал новорожденного сына

Александр Овечкин впервые стал отцом. Сына хоккеисту подарила его жена Анастасия Шубская.

Счастливые родители поделились в Сети с поклонниками первым снимком новорожденного наследника. В кадре крохотная розовая ножка ребенка лежит в сильной отцовской руке.

"8.08.2018....❤спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни !!! nastyashubskaya", – подписал фото Овечкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.)

Несколькими минутами позже этот же снимок разместила на свой странице в Instagram и Анастасия. Ее подпись была более лаконична: "18.08.18. добропожаловатьвэтотмир нашмалыш ovechkinJr".

Фанаты пришли в восторг от радостной новости о пополнении в звездном семействе. Народ оставил тысячи поздравлений в Сети. Примечательно, что за семью Овечкиных порадовались не только фанаты, но и многие знаменитости.

"Поздравляем!!! Невероятное счастье", – написала в комментариях певица Глюкоза. "Как здорово! Поздравляю! Здоровья маме и малышу", – пожелала Анна Хилькевич. "Санечка! Настя! Поздравляю! Урааааа", – не сдержал эмоций Александр Ревва.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 18 Авг 2018 в 9:24 PDT

Как писали Dni.Ru, хоккеист сборной России Александр Овечкин 18 августа впервые стал отцом. Наследника спортсмену родила дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская. Роды прошли в США, так как Настя не желала во время беременности расставаться с любимым.