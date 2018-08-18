Овечкин выделился с именем сына

Александр Овечкин и Анастасия Шубская принимают поздравления с рождением первенца. У пары появился сын.

Имя мальчика уже рассекречено. Сын хоккеиста получил очень оригинальное, по современным меркам, имя.

"Овечкин назвал сына Сережей. Он опубликовал первое фото малыша в своем Инстаграме", – говорится в телеграмме-канале "360".

В последнее время российские знаменитости стараются выбирать необычные имена своим малышам. К примеру, Дмитрий Маликов назвал сына Марком, а Ксения Собчак – Платоном. На их фоне благозвучное для нашей страны имя Сергей очень выделяется.

Отметим, что официального подтверждения информации об имени новорожденного пока нет. Молодые родители ограничились лишь короткой записью в соцсети. Примечательно, что Александр и Анастасия разместили одну и туже фотографию малыша. На снимке ножка младенца лежит на ладони отца.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 18 Авг 2018 в 9:24 PDT

Как писали Dni.Ru, Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Это их первый ребенок. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости, к примеру Катя Лель, Анна Хилькевич, певица Глюкоза, Александр Ревва.

