Народная артистка Польских срочно госпитализирована
По последним данным, Польских госпитализировали в одну из подмосковных клиник. Ей оперативно оказали всю необходимую помощь, передает Telegram-канал 112.
Отмечается, что Польских ужалила оса. Из-за этого и у актрисы началась сильная аллергическая реакция: слабость и проблемы с дыханием.
По некоторым данным, после оказания медицинской помощи актрису отпустили. Однако какие-либо подробности происшествия на данный момент не уточняются.
Ранее в Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.
Актриса Александра Урсуляк опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с прославленной артисткой Галиной Польских. Отметим, что в последнее время легендарная актриса редко дает интервью, не посещает светские мероприятия и мало снимается.
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Мнения поклонников относительно увиденного разделились