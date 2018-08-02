"Тебе с этим жить": Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным

У Юлии Барановской двое сыновей и дочь. Популярная телеведущая заявила, что не занимается их воспитанием, потому что, по ее мнению, это "полная ерунда", а подает собственный пример.

У детей Юлии Барановской – Артема, Яны и Арсения – нет аккаунтов в социальных сетях. Это решение телеведущей, которая убеждена, что интернет – для безответственных людей, которые ни за что не отвечают и могут написать все, что угодно.

К тому же общественность до сих пор обсуждает скандальный разрыв телеведущей с футболистом Андреем Аршавиным. "Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило", – объяснила Барановская.

Юлия рассказала о наследниках. Десятилетняя Яна занимается танцами, отличается невероятной пунктуальностью, увлечена акробатикой, и каждый ее день расписан по минутам. "У ребенка нет ни одного выходного дня, но только потому, что она сама этого хочет", – подчеркнула ведущая.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 23 Июл 2018 в 9:06 PDT

Артем занимается в известном детском коллективе "Непоседы" и даже ведет концерты. А самый младший – шестилетний Арсений – колеблется между мечтами стать президентом или футболистом и ведет с матерью глубокомысленные беседы. "Недавно я обидела его и долго плакала, просила прощения. А он подошел ко мне и сказал: "Мама, все в жизни совершают ошибки. Хорошо, что ты это поняла. Не плачь", – рассказала Барановская.

У Юлии необычный взгляд на обиды. "Если тебя обидели – это счастье, потому что ты можешь спокойно идти дальше. А вот если обидел ты – тебе с этим жить", – уточнила ведущая.

Юлия убеждена, что воспитание – "полная ерунда". "Дети копируют поведение родителей, и нужно следить в первую очередь за собой. Если хотите изменить что-то в ребенке, измените это в себе. Сложно объяснить, что курить плохо, когда ты сам сидишь с сигаретой в руке", – цитирует Барановскую Cosmopolitan.