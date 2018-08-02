"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем

Она всегда была идеальна на экране – прическа, поведение, речь, стиль. И как же горько узнавать, что сегодня легендарный диктор советского и российского телевидения находится в бедственном положении.

"Старушка в неопрятной одежде, несущая околесицу и порой прикладывающаяся к бутылке..." Вряд ли утонченная Светлана Моргунова могла подумать, что когда-то о ней будут говорить именно так. Однако и коллеги, и поклонники телеведущей уверяют, что часто видят ее навеселе – на мероприятии, в каком-то баре и даже на улице.

Звезда экрана проблемы со спиртным отрицает. "Что-о-о? Да вы что? Да все у меня нормально. Нормально! Я просто болею, и все. А что именно со мной, не имеет никакого значения!" – цитирует Моргунову журнал "Откровения звезд".

А вот работавшие с ней люди утверждают обратное. Мол, к рюмке всегда была не против приложиться. "На лютом холоде, после перелетов, застолий и бессонных ночей Моргунова попросит: "Сашка, плесни рюмашку винца!" Прическу поправит, тем же поставленным голосом, которым ведет концерты в Колонном зале и Кремле, спросит: "Кто там следующий?" – и пошла объявлять, – рассказал в одном из интервью музыкант и режиссер Александр Левшин. – Мы в самолете как-то рядом с ней сидели. Стали спиртное разносить. Я говорю: "Света, смотри – ничего, кроме вина, нет". Она в ответ: "Зря ты. Знаешь, как вином можно на********?"

"Свете 78 лет. Вести концерты, тем более передачи ее уже не зовут. Денег не хватает. Чувство нереализованности и ощущение, что все позади, вероятно, и привело к трагедии, – полагают в окружении Моргуновой. – Она настолько срослась с профессией, что всегда говорила: "Я сдохну без работы!" А сейчас от того, что никому не нужна, от мысли, что жизнь пролетела, начала выпивать, вдруг как-то опустилась..."

