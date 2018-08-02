"Пугачева приучила меня к негативу": неожиданное признание Киркорова

В числе главных российских знаменитостей 2018 года поп-король занимает третье место по доходам (8,9 миллиона долларов) и упоминаниям в СМИ на основе данных 158 федеральным изданий. Но далеко не всегда пишут об артисте хорошо.

"Помню, как я оказался дома у Филиппа и увидел на журнальном столике пять или шесть журналов, на обложках которых были такие гадости про Киркорова! – удивлялся Вадим Верник во время интервью с поп-королем в студии "ОК!" на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". – И это лежит у него на самом видном месте".

На вопрос "Зачем?" поп-король отвечает просто: "Меня Пугачева приучила собирать о себе только негативное". "Поэтому у меня дома есть полное собрание сочинений той гадости и ерунды, которую про меня пишут", – пояснил он.

Многие артисты этого боятся и не знают, как победить желтую прессу, которая всюду сует свой гриппозный нос. Но Киркоров с юмором относится к публикациями и кривотолкам о себе. "Я давно не читаю то, что про меня сочиняют, – меня тоже этому Алла научила. И я всем своим молодым друзьям-коллегам говорю, что никогда не надо обижаться на то, что говорят и пишут. Группе DoReDos, с которой был на нынешнем "Евровидении", запретил читать любые комментарии в социальных сетях, чем и сам не занимаюсь. Хорошее я и сам знаю, а плохое мне знать не надо – я сам себе критик", – говорит певец.

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik) 21 Июл 2018 в 3:51 PDT

Напомним, что мудрая Пугачева, бывшая жена Киркорова, не раз подчеркивала: "Если про меня пишут, значит, я нужна людям, когда писать перестанут – уйду на пенсию". Все помнят знаменитый скандал в ленинградской гостинице "Прибалтийская" в 1987 году, который учинила Примадонна. Ее друг позже вспоминал о диалоге, который случился у него с артисткой, едва буря улеглась:

– Мне только что позвонили из "Вечернего Ленинграда" и сообщили, что уже набраны гранки статьи про тебя.

– Ну и здорово! – засмеялась Пугачева.

– Да нет, статья не про концерт, а про тот скандал, что случился в гостинице. Разгромная статья.

– Разгромная, говоришь? Ну и замечательно. Давненько со мной никаких скандалов не было. Пусть печатают.