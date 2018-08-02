Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился к общественности. Певец рассказал, что с ним происходит на самом деле.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Жуков опубликовал видео, в котором обратился к встревоженной общественности с информацией о госпитализации и нескольких операциях.

Жуков объяснил, что на протяжении многих лет так много работает, что у него не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – начал свой рассказ он.

Артист попытался успокоить фанатов, которые в своих фантазиях и предположениях дошли до самых жутких диагнозов. "Хочу сказать, что это не одна из тех страшных болезней, про которые могли бы подумать. Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но, к сожалению, по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки", – сообщил певец, продемонстрировав устройство, от которого тянется трубка и скрывается под футболкой, на животе.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

Сергей поблагодарил поклонников за слова поддержки. Певец признался, что внимание фанатов очень ценно для него. Артист сказал, что очень сожалеет о сорванных летних концертах, но не теряет надежды после лечения вернуться на сцену. "В августе мне предстоит еще одна операция, после которой я точно пойду на поправку", – высказал уверенность Сергей Жуков.