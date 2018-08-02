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Шоу-бизнес

Мишулина согласилась быть вместе с Еремеевым

Карина Мишулина и Тимур Еремеев. Фото: instagram.com/timureremeev
Дочь прославленного артиста Спартака Мишулина Карина сказала, что ради интересной роли готова играть даже с Тимуром Еремеевым, своим самопровозглашенным братом. Актриса пояснила, что будет терпеть его на работе, а вне съемочного процесса просто не станет общаться.
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Ранее Карина Мишулина призналась, что из-за скандальных разборок с Тимуром Еремеевым лишилась работы. Однако сейчас ситуация изменилась. Карине предложили новую роль. "Это комедия с очень интересным сюжетом, который переплетается с городской жизнью и деревенской. Моя героиня живет в деревне. Для меня эта роль – новая, потому что до этого я играла гламурных женщин", – сообщила Карина.

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 Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Ради интересной работы Мишулина даже согласна работать с Тимуром Еремеевым, если так случится и они окажутся  вместе на съемочной площадке. "Если будет интересный проект и хорошая роль, то, наверное, глупо будет от нее отказываться. Не всегда, к сожалению, мы работаем с теми, кто нам нравится. Поэтому, если такое случится, что нам предложат быть вместе в кадре, я буду просто выполнять свою работу и отключаться от всего. Но за кадром этот человек для меня не будет существовать, никакого общения с ним у меня быть не может и не будет никогда", – цитирует Мишулину "Собеседник".

Ранее актриса рассказала, что у нее есть все доказательства и документы, подтверждающие, что Еремеев – самозванец. "Я прекратила ходить на шоу в тот момент, когда поняла, что, к сожалению, люди не хотят слышать правду. Что люди слышат вранье, когда им показывают какие-то фальсифицированные бумажки и рассказывают про нашу семью такое, что даже страшно – они почему-то этому верят. А когда мы приходим с документами, этому не верит никто", – пожаловалась актриса.

Автор: Наталья Аряева2 августа 2018, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальная слава Карины Мишулиной

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