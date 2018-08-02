70-летняя звезда сериалов предъявила Малахову грудничка

Народный артист Владимир Стеклов третий раз стал отцом. Ребенка 70-летнему актеру подарила четвертая жена – финансист из Иркутска Ирина, которая младше его на 33 года.

Стеклов решил поделиться своим счастьем с телезрителями. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" он представил маленькую дочь Арину общественности.

В беседе с ведущим Андреем Малаховым Владимир признался, что беременность жены для него стала сюрпризом. "Я на кухне вместе с поздним ужином обнаружил какую-то странную полоску. Я не понял, что это. Потом только я узнал, что это так называемая тестовая палочка, указывающая на беременность. Я подумал: "Боже мой, что это такое и куда это надо?" Хотел выкинуть в мусорное ведро, но в результате куда-то отложил", – с улыбкой поведал Стеклов. Артист отметил, что тогда не понял намек супруги, поэтому ей пришлось прямо рассказать ему о своем положении.

Публикация от @vladimirsteklov 1 Окт 2014 в 10:41 PDT

Актер поведал, что долго скрывал беременность жены от друзей, коллег и родственников. Особенно переживал, как старшие дети отнесутся к этой новости. Как оказалось, волнение звезды сериалов было напрасным – наследники с радостью приняли весть о скором прибавлении в семье.

Арина родилась в феврале 2018 года. Крестным девочки стал заслуженный артист России Александр Мохов.

Стеклов добавил, что маленькая дочка очень похожа на его старших детей. "Я не могу говорить, что на меня, – это слишком, комплекс полноценности сразу вылезет. Я думаю, что она очень похожа на обеих сестер, но особенно на Агриппину (дочь Владимира от первого брака. – Прим. ред.). Она такая же нервная и рыжая. Она даже когда спит в переноске, она бьет ногами, и я думаю: "Боже мой, это мальчик, что ли, у меня?" – эмоционально поделился артист.

Владимир Александрович был трижды женат. С первой супругой Людмилой артист познакомился в Астрахани. Вместе они прожили 20 лет, в 1973 году у них родилась дочь Агриппина. Второй раз актер женился на наследнице режиссера Марка Захарова Александре. Их отношения продлились девять лет.

Третьей женой артиста стала стоматолог Ольга. В 1997 году девушка родила ему дочь Глафиру. Стеклов признался, что тогда стеснялся появляться на публике с маленькой наследницей, ведь он снова стал отцом в 40 лет и многие принимали его за дедушку малышки. Позже и этот брак распался.