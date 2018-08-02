Пугачеву призвали спасти тонущих в пошлости россиян

За год до своего 80-летнего юбилея Алла Пугачева решила получить европейский паспорт. Вероятно, звезда на некоторое время переедет в Старый Свет.

"Ей же нужно как следует подготовиться к своему юбилею. Найти место, где она сможет от всех отрешиться. В Европе, на островах, это идеальное место для того, чтобы восстановить силы. Впереди у нее триумфальное возращение на сцену", – именно так объясняет спешный отъезд звезды член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян.

Общественник уверен, что Пугачевой просто необходимо, как говорится, перезарядить батарейки. По его мнению, Примадонна как никто другой заслужила смену обстановки. "Алла Борисовна на самом деле не просто последняя народная артистка СССР. Она в принципе человек мира. Поэтому и паспорт может получить в любом уголке Земли", – заявил Вадим в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Член экспертного совета отметил, что россияне изголодались по качественной музыке и профессиональному вокалу, поэтому будущий камбэк Аллы Борисовны будет воспринят народом как глоток свежего воздуха. На нашей эстраде все еще нет звезды, которая была бы равна Примадонне по величине.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июн 2018 в 11:46 PDT

"Зрители по ней уже успели соскучиться. – заметил Вадим. – В некоторой мере в это трудно поверить после событий января 2017 года, когда упоминание Пугачевой вызывало массу негативных откликов в соцсетях. Но как оказалось, это лучше, чем смотреть на Бузову с ее странными потугами, или на Киркорова с Басковым, которые похоже решили зрителей своим "современным творчеством" непременно погрузить в свой ад. Складывается впечатление, что шоу-бизнес специально в последнее время утонул в пошлости, чтобы на его фоне возвращение Пугачевой показалось партией Одетты из "Лебединого озера". По сути, этот юбилейный концерт действительно может стать "лебединой песней" Аллы Борисовны. Хотя, я, безусловно, жду ее 80-летнего юбилея, ведь она обещает нам через 10 лет "Вечер романса". А вообще, это прекрасная идея раз в год на несколько минут появиться в "Новогоднем огоньке" и раз в 10 лет по-настоящему засиять в юбилейном шоу. Вот это настоящий уровень для Примадонны".