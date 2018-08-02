Обнародованы разоблачающие преступления Мазур и Согомоняна документы

Практика показывает, что тот, кто громче всего кричит "Держи вора!", в действительности им и оказывается. Артур Согомонян и Элина Мазур, называя себя доверенными лицами Армена Джигарханяна, на самом деле, как выясняется, плели за его спиной интриги. Да такие, что их делами заинтересовалось Главное следственное управление по Московской области. И теперь уголовное дело грозит уже им.

В распоряжении Dni.Ru оказались сенсационные документы. Согласно данным, полученным в следственном отделе ГУ СК, "установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Здесь и далее прим. ред.). Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".

Это был ответ на обращение Виталины Цымбалюк-Романовской в следственные органы, которая пожелала, чтобы ее доброе имя перестали порочить, и захотела назвать имена настоящих злодеев. Помимо этого, она написала заявление о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Речь – о все том же Артуре Согомоняне, который, как говорят, сменил замки на двери квартиры бывшей жены Джигарханяна.

"Друзья" организовали кампанию против меня в стиле а-ля 90-е, – рассказывала после этого Виталина. – И один из примеров этого стиля – как они отжали у меня квартиру под Красногорском. Эта недвижимость без моего согласия по договору дарения (который прячут и нам не показывают!) перешла Джигарханяну. Я ее не дарила. Мои личные вещи остались там, включая ноты. Если человек дарит квартиру, он ее освобождает!" По этому делу также ведется расследование.

Ранее в интервью Dni.Ru представляющая интересы Цымбалюк-Романовской адвокат Лариса Широкова заявила, что личность человека, который находится рядом с народным артистом, вызывает у нее большие вопросы. "Я бы чистоплотность и добросовестность намерений этого так называемого друга поставила под большое сомнение. Руководствуюсь исключительно объективными данными, – заявила адвокат. – Это и странность сделки по отчуждению квартиры в деревне Глухово (у клиентки Широковой, говоря "по понятиям", эту квартиру просто отжали, она никому ничего не дарила, о чем дала показания, зная об ответственности за ложный донос), и недобросовестная сделка по квартире в Староконюшенном переулке, в результате которой "друг" мог получить около восьми миллионов рублей. Просто у него есть доверенность и юридическая возможность осуществлять сделки от имени артиста. Поэтому мы подали заявление по этой сделке, где подозреваемым должен выступить тот самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у Следственного комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никаких претензий нет".

P.S. Очередной доказывающей невиновность Виталины Цымбалюк-Романовской документ будет опубликован в Dni.Ru уже завтра. Соответствующая бумага из Главного управления МВД России по городу Москве нами уже получена.