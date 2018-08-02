Гузееву в халате и с беспорядком на голове отправили к стилисту

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к собственным снимкам и выкладывает в соцсети.

Гузеева славится отличным чувством юмора и сарказмом. Своими ироничными и безжалостными в своей правдивости высказываниями она сделала себе карьеру на телевидении. Свой талант ведущая использует не только применительно к героям программы – часто в личном микроблоге она шутит сама над собой.

В своем Instagram Гузеева опубликовала пару снимков из гримерной. Звезда, как говорится, при полном параде ожидает вызова на съемочную площадку. Лариса выглядит очень серьезной на фото. Однако в комментариях ведущая отметила, что солидное выражение лица – это лишь попытка войти в роль: "Перемудрила с лицом – аж самой смешно!🙄"

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 1 Авг 2018 в 5:26 PDT

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 1 Авг 2018 в 5:29 PDT

Поклонники оценили самоиронию телезвезды, многие отметили, что 59-летняя Гузеева выглядит ничуть не хуже молоденьких артисток. "Самая красивая женщина России! все остальные сзади (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!", "Ваши цвета, Лариса, замечательный наряд, браво!", "Пиджачок красивый и покрой интересный! Сама то Царица!!😊👌👗👄👍", – хвалили Ларису интернет-пользователи.

Отметим, что были и те, кто решил дать Гузеевой несколько модных советов. Ведущей предложили сменить прическу и выбирать более солидный наряд, скрывающий лишний вес. "Лицо в шедевральной примудрости, а прическа обиделась, Вам нужен каскад, подстригитесь, пожалуйста...", "Лариса, а если вам лоб как то прикрыт, очень высокий", "Лариса, Вы очень красивая!❤Ну где же Ваши стилисты?!Почему все наряды как халат???", "Лариса , милая Вам пойдет темно синий с белым наряд ! Попробуйте это всем идет ! Он скрадывает полноту!", "Лариса, лицо у Вас очень красивое , а на голове беспорядок !" – писали критически настроенные подписчики.