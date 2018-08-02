После расставания с Тимати Решетова страшится сниматься обнаженной

Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевых хейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишком откровенные кадры.

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Решетова снялась в очередной фотосессии. Экс-подруга рэпера позирует в белом купальнике известной марки. Новые кадры Анастасия опубликовала в своем Instagram.

Однако поклонников снимки не особо заинтересовали. Они обратили внимание на странный комментарий Решетовой под одним из фото. "Почему сейчас даже в купальниках сниматься немного некомфортно? 👵🏽🙈", – задала риторический вопрос брюнетка.

Пользователи Сети решили объяснить наивной Анастасии, почему она, оголяясь, чувствует себя не в своей тарелке. "Потому что уже все снимаются без трусов😅", "Потому что слишком худая? Если убрать грудь – останутся одни кости, кушайте немного больше ☺️👌🏻", "Настюша с такой фигурой, с таким красивым телом и с общей вашей красотой в целом, Все комфортно !!!! Волшебная!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "в аду еще больше некомфортней будет)🔥", "Потому-то "Купальник" выглядит как с 😖 80 Ну и комплиментов хочется🧐😉", – написали они.

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 1 Авг 2018 в 9:45 PDT

Некоторые поклонники решили, что таким образом модель пытается привлечь к себе внимание. "Боже какое лицемерие, Вы постоянно снимаетесь так, не надо строить из себя", "Некомфортно, но я все равно снимусь и выложу на всеобщее обозрение" 🤔👍", – писали фолловеры.

Отметим, ходят слухи, что Решетова все еще находится в отношениях с Тимати. Возможно, новость о расставании – продуманный пиар-ход. Ведь необходимо подогреть интерес к самому Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.

Недавно звезду рэпа и модель поймали на обмане. В середине июля корреспонденту Dni.Ru удалось застать их в одном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба вели непринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга.