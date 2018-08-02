Антон Макарский оказался бомжом после странного решения

Актер поведал о непростом периоде в жизни. Однажды он отказался от работы, и это стало судьбоносным моментом в его жизни.

Об этом артист рассказал Татьяне Устиновой в ток-шоу "Мой герой", которое выйдет в эфир 6 августа, в 13:40 на канале "ТВ Центр". Некоторые подробности программы известны уже сейчас.

ПО ТЕМЕ Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену

В юности Антон мечтал о карьере тренера, регулярно занимался в тренажерном зале и имел титул кандидата в мастера спорта по силовому троеборью. "Спорт – это то, с чем я хотел связать свою жизнь… Собирался поступать на кафедру физического воспитания в педагогический институт, куда как кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике проходил без экзаменов", – цитирует Макарского газета "Вечерняя Москва".

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 13 Дек 2017 в 4:56 PST

Но его дядя Алексей предложил Антону попробовать поступить в театральный, аргументировав это тем, что дед Макарского – Народный артист России Михаил Яковлевич Каплан. И у Антона получилось. "Поступил в ГИТИС, Щепкинское и Щукинское. Выбрал Щукинское", – поделился артист.

Среди его однокурсников – такие звезды отечественного кино как Максим Аверин, Мария Порошина, Ольга Будина, Кирилл Кяро и другие. Что касается заработков, то парню тогда подрабатывать было некогда. "Мы учились 24 часа в сутки", – вспомнил Макарский.

После учебы ему сделали предложения сразу несколько театров. Его выбор пал на "Театр у Никитских ворот" Марка Розовского. "Но я понял, что мне придется участвовать в тех спектаклях, в которых мне не очень хочется участвовать. Осознал: сейчас вот останусь в театре – и все. Это определенная неволя… И тогда я пошел в военкомат и сказал: "Я не служил, забирайте меня в армию", – рассказал артист.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 23 Фев 2018 в 1:57 PST

Это немного странное решение отказаться от работы в понравившемся театре привело к тому, что, отслужив, Антон оказался, по его словам, на полгода оказался в "полете". "После возвращения из армии я бомжевал. Жил все еще в общаге, начал подрабатывать", – поделился артист.

Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 25 Июл 2018 в 2:55 PDT

Но вскоре жизнь преподнесла ему сюрприз: Макарского позвали в мюзикл "Метро". Именно там, на одном из прослушиваний он познакомился с будущей женой Викой. "После третьего дня знакомства мы уже не расставались", – поделился артист.