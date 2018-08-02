Равшана Куркова тайно вышла замуж

Эксклюзив Интервью Причина спешного отъезда Пугачевой в Европу Басков пришел к Богу после страшной болезни Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Четверг 2 августа
Лента новостей
21:54
Стала известна дата прощания с актером из "Вокзала для двоих"
21:54
В скоромной домохозяйке-россиянке опознали порнозвезду
20:36
Девушки научились увеличивать грудь зубной пастой
19:56
Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили
19:55
Мужчина остался без конечностей и носа из-за собачьих слюней
19:52
Пенсионерка выкинула на детскую площадку мумию мужа
19:28
Названо имя следующего президента Украины
18:55
Будет больно: США нанесут сокрушительный удар по России
18:47
Жуткие последствия интимной депиляции
18:46
Омичей терроризирует "асфальтовый вор"
18:39
В Удмуртии перебегавшего дорогу ребенка сбила машина
18:05
"Мосинжпроект" вошел в рейтинг крупнейших компаний России
17:51
Почему не правы противники изменения пенсионной системы
17:37
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
17:35
После расставания с Тимати Решетова страшится сниматься обнаженной
17:29
Под Анапой турист зарезал шашлычника
17:17
Затравленная Ахеджакова ответила безжалостным обидчикам
17:10
Известный актер умер в возрасте 92 лет
16:52
В Тюмени утонула пьяная беременная женщина
16:52
Обанкротившийся Депп обвинил жену в избиениях
16:51
"Никто с тобой не хочет": Седокова сходит с ума от воздержания
16:48
"Росатом" разработал уникальные технологии лечения светом
16:40
В Казани в автобусе передрались контролер и пассажирка
16:40
Музыкальный фестиваль Skypark Live! завершится грандиозным концертом
16:28
Известная актриса потеряла ребенка и заболела раком
16:26
Гузееву в халате и с беспорядком на голове отправили к стилисту
16:14
Россиянин забил насмерть сильно пьющую сожительницу
16:11
Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина
15:53
В Болгарии охранник отеля избил 10-летнего мальчика из России
15:41
Мать сестер-убийц находится в тяжелом состоянии
15:40
Эксперт высказался о таинственном недуге Сергея Жукова
15:38
Пугачеву призвали спасти тонущих в пошлости россиян
15:27
Во время круиза отравились 50 россиян
15:17
Огородницу Меланью Трамп заклевали за кошелку и помидоры
14:58
Волочкова в платье-сетке обнажила изменившуюся фигуру
14:57
Скончалась звезда фильма "Вокзал для двоих"
14:54
Удравших на Украину биатлонисток сурово накажут
14:49
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
14:43
70-летняя звезда сериалов предъявила Малахову грудничка
14:17
Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии
14:09
В Башкирии водитель хлебовозки переехал пенсионерку
14:07
"Моральный облик возмущает!": за что подали в суд на Цымбалюк-Романовскую
14:02
Что купить в августе со скидкой
13:59
Мишулина согласилась быть вместе с Еремеевым
13:48
Наглая крыса обчистила чебуречную под Москвой (видео)
13:39
Отказ от алкоголя грозит проблемами со здоровьем
13:35
Москвичей экстренно предупредили о приближении 30-градусной жары
13:35
Аттракционы в Крыму признали опасными
13:21
Под Петербургом рухнул воздушный шар с молодоженами
13:14
На Урале ребенка 5 лет держали взаперти
13:10
Голодающей Саше Савельевой стало хуже
13:00
Помощница сделала заявление о состоянии Кобзона
12:57
Гей-скандал затягивает Макрона
12:56
"Пугачева приучила меня к негативу": неожиданное признание Киркорова
12:50
Жуков с трубкой в животе: Раны перестали заживать
12:48
"Я просто болею": 78-летняя Моргунова о проблемах с алкоголем
12:46
Украина завопила от предательства Европы
12:43
"Пьяный никто за рулем": странное ДТП Смолова вызвало много вопросов
12:15
Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства отца-насильника
12:11
Звезда "Танцев" родила ребенка
11:57
Это дно: как низко пали российские звезды
11:43
Ахеджакова: Россия отжала Крым у Украины
11:40
Устроившийся в школу сын-фрик Яковлевой рассказывает малышам про наколки
11:25
Садальский показал сенсационное фото изменившейся Максаковой
11:23
"Ее сердце разбивается": многодетная Джоли решилась на усыновление
11:22
Рублю готовят новый обвал
11:17
Кровавый теракт в метро Петербурга расписали по минутам
10:50
Под Москвой огромный сторожевой пес искусал ребенка до полусмерти
10:45
На Кубани разбился вертолет Ми-2
10:34
Россиянам предложили платить за выход на пенсию
10:20
Неизвестные зарезали молодого артиста
10:20
Грузовик с водкой покорежило в смертельном ДТП
10:02
"Тебе с этим жить": Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным
09:59
В России объяснили скандальное заявление Усика
09:45
Знаменитые певцы устроили массовую драку в аэропорту (видео)
09:45
Почему российские биатлонистки сбежали на Украину
09:28
Над браком Меган Маркл и принца Гарри нависла неожиданная угроза
09:08
МКАД парализовало в час пик из-за аварий
09:01
Молодой известный актер откровенно о романе с Бледанс
08:44
Армении удалось разозлить Россию
08:29
Тарасов в подробностях показал роды Костенко
08:18
"Меня похоронили": Лукашенко впервые высказался об инсульте
08:14
Бизнес-гороскоп на август 2018 года
23:24
"Как будто сердце вырвали": Ани Лорак онемела после измены мужа
21:57
Тайна внезапной болезни Лукашенко
21:52
Российские ученые нашли способ победить рак
21:48
Волочкова перестала скрывать разбитого инсультом отца
21:37
Наследство Кобзона достанется неизвестной женщине
21:33
Спящего уфимца обчистил домушник
21:22
Ростовчанин угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП
21:20
Энистон на вопрос о детях: Моя цель на этой планете – не размножаться
21:18
"Я, вообще, торчу": Странное откровение Алеси Кафельниковой
21:12
Под Нижним Новгородом утонули двое мужчин
20:58
Вор-неудачник поплатился за украденный велосипед
20:54
Елена Яковлева с грустью призналась в любви к обезображенному сыну
20:41
"Она никто": известный певец отчихвостил Бузову
20:26
Пьяный россиянин кидал с балкона ножи в подростков
20:11
Автоледи лишилась иномарки из-за поджигателей
20:04
Дженнифер Энистон показала свое гнездо
19:57
В Приморье мужчина застрелил семью из трех человек и умер
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Еле ходит: изведенный женой Джигарханян появился на людях
Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Ахеджакова: Россия отжала Крым у Украины
Наследство Кобзона достанется неизвестной женщине
Доведенная оскорблениями супруга Аршавина объявила об уходе
Шоу-бизнес

Равшана Куркова тайно вышла замуж

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярная актриса Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники подозревают, что семейное положение звезды изменилось.
прочитано 3165 раз

Слухи о замужестве Равшаны появляются с завидной регулярностью. Однако на этот раз сетевые детективы нашли неопровержимые доказательства замужеству актрисы.

ПО ТЕМЕ

Равшана Куркова показала "беременное" фото

Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

На многих снимках Курковой в социальной сети Instagram можно разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки. Поклонники постоянно спрашивают Равшану о муже, но звезда всегда воздерживается от ответа.

Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года, Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю "Черный русский", актера и каскадера Станислава Румянцева. Предполагаемый супруг младше избранницы на 10 лет.

Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходили слухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интересным положением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звездной семье так и не дождались.

Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.

Автор: Руслана Алексеева2 августа 2018, 21:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые соблазнительные фото Равшаны Курковой

567

комментарии

Политика

Названо имя следующего президента Украины
Будет больно: США нанесут сокрушительный удар по России
Украина завопила от предательства Европы
Армении удалось разозлить Россию

Шоу-бизнес

Блудливый поп из "Дома-2" отрекся от беременной любовницы
Сын Кейт Миддлтон побил принца Уильяма
Антон Макарский оказался бомжом после странного решения
Круче Мадонны: люди открыли рты от вида 62-летней Долиной

Проишествия

Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили
Мужчина остался без конечностей и носа из-за собачьих слюней
Мать сестер-убийц находится в тяжелом состоянии
Подъезд залило кровью: жуткие кадры убийства отца-насильника

Lifestyle

Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Звезду сериала "Улицы разбитых фонарей" Глухову съел рак
Актриса Кузнецова скрывала смертельную болезнь
Шоу-бизнес

Сестра рассказала о трагедии Софии Ротару

Звезда замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь
Шоу-бизнес

Над браком Меган Маркл и принца Гарри нависла неожиданная угроза

Эксперты определили характер герцогини Сассекской по ее ступням
Шоу-бизнес

Туалет – только в море: Шарапова в ужасе после отдыха в Крыму

Телеведущая высказалась об условиях жизни на полуострове
Происшествия

Зарезавших отца-насильника сестер не пощадили

Суд арестовал младшую девушку

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на август 2018 года
Наследство Кобзона достанется неизвестной женщине
Гороскоп здоровья на август 2018 года
Любовный гороскоп на август

Фоторепортажи

Звезда "Танцев" родила ребенка
Самые сексуальные наряды "Жары"
Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника
Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой

Спорт

Удравших на Украину биатлонисток сурово накажут
Смолов нелепо оправдался за бегство с места аварии
В России объяснили скандальное заявление Усика
Уткин: Российский футбол хуже порно

Регионы

Житель Калининграда на котенке тренировался в стрельбе
Самая толстая девушка сбросила 100 килограммов
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru