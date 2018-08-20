Ломились прямо в больницу: беременную Алсу вынудили покинуть Россию

Певица Алсу рассказала, почему на захотела рожать в России. Артистка посетовала на назойливое внимание прессы и поклонников.

Алсу стала матерью в третий раз в Америке, где жила некоторое время после родов. Артистка произвела на свет мальчика Рафаэля, очаровательного братика двух не менее прелестных девочек – Сафины и Микеллы.

По словам Алсу, она сознательно не хотела рожать на родине. Ранее она столкнулась с преследованием со стороны представителей СМИ. "Во время первой беременности было несколько случаев, когда журналисты пытались пробраться ко мне в больницу. Все это не доставляло положительных эмоций, поверьте. И тогда мы с мужем приняли решение, что в это важное для нашей семьи время мы хотели бы видеть лишь глаза друг друга..." – поведала Алсу.

Недавно младшему отпрыску певицы исполнилось два года, поэтому звезда решила вернуться на родину. Артистка устроила вечеринку в новой квартире, где долгое время шел ремонт. "Очень уютное семейное гнездышко!" – отметила звезда.

Артистка рассказала, что воспитанием детей занимается сама, так как у супруга много работы. Она считает себя строгой, но справедливой мамой. Муж Алсу не так суров с наследниками, однако его авторитет выше: фраза "Я сейчас папе скажу!" является для отпрысков магической.

Певица готовится вернуться на сцену. В конце года запланирован выпуск ее нового альбома, осенью пройдет сольный концерт в Кремле, а далее начнется гастрольный тур по городам России, сообщает "Домашний очаг".