Оголившаяся жена Игоря Николаева потеряла грудь на пляже

Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова похвасталась фигурой в купальнике. Такая откровенность исполнительницы стала причиной бурного обсуждения в Сети.

В своем Instagram Проскурякова внезапно опубликовала снимок, на котором позирует на пляже в Юрмале. Супруга Николаева облачена в изумрудное бикини с принтом. Она как будто зовет пойти за собой в сторону моря.

"Хорошего вам дня и солнечного настроения!😉", – написала артистка под фото. Большинство поклонников отметили, что Юлия потрясающе выглядит. "Юля,вы великолепны😍😍😍просто куколка!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Юлечка, ты в отличной форме. Пусть завидуют тебе.👍♥️🍓", "У Вас прекрасная фигура,выглядите очаровательно！😉😉😉😉😉", – писали восторженные подписчики в комментариях.

Отметим, что отдельного внимания удостоилась грудь Проскуряковой. Внимательные интернет-обыватели отметили, что еще недавно супруга Игоря Николаева жаловалась, что сложно найти одежду размеров 42-44, в которую помещалась бы ее грудь, а на снимке большой бюст под пестрым купальником как будто потерялся.

"Юлия всей стране рассказывала, какая у нее большая грудь, даже не могла подобрать себе рубашку. Видимо решила проблему- уменьшила грудь. А зря!", "А где большая грудь и естественная, как сама Юля сказала, талия??? Ведь видно, что грудь маленькая, а талии совсем нет. Купальник обычный. Ножки неплохие", "Юль, не сочти за наглость, у нас просто похожи фигуры. Я про купальник. Твою грудь держит такой лиф? Мне кажется, что пуш апп подчеркнет лучше достоинства большой груди. это мое мнение", – рассуждали фолловеры.