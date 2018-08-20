Провокация в центре Москвы: Тарасов с женой ворвались к невесте Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерью приехал на пресс-конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена, да еще в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.

В центре Москвы в ресторане "Чайка" собрались журналисты всех ведущих отечественных СМИ – Ольга планировала представить свое новое шоу "Замуж за Бузову", где она выступит в качестве невесты. И пока поющая телеведущая только готовилась приехать на мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасов.

Журналисты запечатлели на видео, как футболист бережно несет белоснежную коляску с дочерью Миланой, спускаясь по лестнице, ведущей на набережную, а за ним со ступенек сходят его мама, нынешняя супруга Анастасия Костенко и ее сестра. Семейство направлялось к входу в заведение, сообщает Super.ru.

Через некоторое время в ресторане появилась и сама Ольга Бузова. Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и просто светилась от счастья.

Как прошла встреча экс-супругов и состоялась ли она вообще, пока неизвестно. Вероятнее всего, Тарасов не планировал становиться участником конференции и тем более встречаться с Бузовой. Возможно, спортсмен захотел пообедать в любимом кафе, но, по злой иронии, оказался на презентации шоу.

Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, который состоялся более полутора лет назад, Бузова все еще одинока. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.

Спортсмен же вскоре после расставания с Бузовой закрутил роман с ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу, а недавно у них родилась дочь.