Подробности срыва наркозависимой Миланы Кержаковой

Супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана рассказала о своем нынешнем состоянии в Instagram. Также она поделилась информацией о зависимости, которая стала причиной ее нервного срыва.

Милана Кержакова месяц назад улетела в Таиланд, где прошла курс реабилитации после лечения от наркозависимости. Преодолеть недуг девушке помогает муж, с которым они смогли помириться после тяжелого конфликта.

Она призналась, что еще два года назад не поверила бы, что с ней будут происходить подобные вещи. Милана отметила, что недавно страдала еще одной зависимостью, которая также стала причиной ее нервного срыва.

"Созависимость – это абсолютная зависимость от другого человека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, его радостями и горестями, в целом его жизнью", – написала жена Кержакова в своем микроблоге. При этом она добавила, что этой особенности обычно подвержены люди, недополучившие достаточное количество любви в детстве.

По словам девушки, в какой-то момент она перестала отделять себя от супруга, считая их одним целым. Из-за этого Милана совершенно не знала, как ей жить своей жизнью. В клинике, где она проходила реабилитацию, девушке помогли справиться с этой психологической зависимостью. Жена спортсмена отметила, что у нее уже есть некоторые успехи в этом направлении и она готова к новой жизни.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 19 Авг 2018 в 6:15 PDT

Напомним, в июле этого года Милана Кержакова заявила, что супруг забрал у нее ребенка. Позже выяснилось, что Кержаков не был уверен в адекватности избранницы, поскольку она употребляла запрещенные вещества.