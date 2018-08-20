Тарасов и Костенко крестили дочь

В семье знаменитого футболиста и модели радостное событие. Анастасия Костенко поделилась известием в своем микроблоге.

Наследница Дмитрия Тарасова, которой недавно исполнился месяц, обрела духовных родителей. "Сегодня наша Милана приобрела свою святую покровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность находилась рядом", – написала Анастасия в Instagram.

На фото молодая мамочка позирует с белоснежной коляской и подругой на борту ресторана-яхты "Чайка". Счастливые девушки запечатлены в нежных платьях пастельных оттенков.

Снимки с самого таинства крещения жена Тарасова предпочла пока не показывать. Поклонники поздравили семью футболиста и отметили, что после родов Анастасия Костенко выглядит великолепно, хотя прошло чуть больше месяца.

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94) 20 Авг 2018 в 3:17 PDT

Напомним, что модель сообщила о своей беременности в марте, а в июле их с Дмитрием Тарасовым дочь появилась на свет. Футболист во время родов был рядом с женой.

Отметим, у Тарасова от первого брака также есть дочь Ангелина. Во втором браке с телеведущей Ольгой Бузовой у него не было детей. С ней он расстался в конце 2016-го, а уже в этом году сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко.