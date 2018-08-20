Питт и Джоли убивают собственных детей

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта очень страдают от разногласий родителей. Наследники звезд оказались между двух огней и с нетерпением ждут, когда скандал в их семье завершится.

Как сообщает издание RadarOnline.com со ссылкой на анонимный источник, близкий к звездной чете, на шестерых наследников Джоли и Питта невозможно смотреть без жалости. Отпрыски измучены войной, которую ведут их мать и отец. Это убивает их нервную систему и негативно влияет на здоровье.

"Дети смущены и расстроены тем, что все вот так обернулось", – сообщил инсайдер. "Что еще хуже, они не могут поведать о своих чувствах ни одному из родителей, потому что те слишком закрыты и тверды в своих позициях", – добавил он.

Также жизнь наследникам актеров осложняет постоянное нежелание Анджелины и Брэда идти навстречу друг другу. Питт отчаянно требует, чтобы отпрыски жили в его доме в Калифорнии, США, Джоли же настаивает, чтобы они оставались с ней в Лондоне.

"Если бы Анджелина знала способ, как оставить наследников Европе на неопределенный срок, она бы обязательно им воспользовалась, но дети – американцы и они скучают по своему отцу", – признался анонимный источник. По словам инсайдера, отпрыскам актеров очень сложно быть вдали от родного дома и друзей, они оторваны от привычного круга общения, поэтому сейчас у них нет поддержки вообще.

Добавим, что на днях прошло еще одно заседание суда, на котором был подписан новый договор об опеке над детьми Брэда и Анджелины. В ходе разбирательства было решено обязать Джоли предоставить Питту возможность встречаться с отпрысками через день, во время учебных дней по четыре часа, во время выходных и каникул – по 12 часов.

Напомним, наследники Анджелины Джоли и Брэда Питта – 16-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и девятилетние близнецы Вивьен и Нокс – стали яблоком раздора между супругами. Звезды уже несколько лет не могут договориться, с кем же будут жить дети.