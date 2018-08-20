Жуков остался в одиночестве перед важной операцией
Сергей Жуков один, но ненадолго. Он с большим нетерпением ждет встречи с женой и детьми, которые совсем скоро вернутся из отпуска, который проводят в солнечной Испании.
Певец чувствует себя гораздо лучше. Артист регулярно посещает медучреждение, где проходит различные процедуры.
"Он не лежит в больнице, привязанный к кровати. Совсем скоро его дети прилетают с отпуска. В данное время Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику", – цитирует представителя музыканта StarHit. Жуков сильно скучает по своим близким.
Об этом исполнитель написал в своем Instagram. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму. Больше двух месяцев без вас, это невыносимо. Жду не дождусь", – отметил солист "Руки вверх!".
О том, что Сергей болен, стало известно 30 июля. Певец был вынужден отменить гастрольный тур по южным городам страны по состоянию здоровья. Поклонники Жукова не на шутку встревожились.
Усугубляло ситуацию и то, что представители музыканта не торопились озвучивать его диагноз. Его пиар-агент отметил, что с сердцем у Сергея все в порядке.
Известно, что до конца августа Жуков не будет выходить на сцену. Примерно на это время у него запланирована третья по счету операция.
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