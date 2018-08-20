Жуков остался в одиночестве перед важной операцией

В настоящее время солист группы "Руки вверх!" находится дома. В конце августа у него состоится очередная плановая операция.

Сергей Жуков один, но ненадолго. Он с большим нетерпением ждет встречи с женой и детьми, которые совсем скоро вернутся из отпуска, который проводят в солнечной Испании.

Певец чувствует себя гораздо лучше. Артист регулярно посещает медучреждение, где проходит различные процедуры.

"Он не лежит в больнице, привязанный к кровати. Совсем скоро его дети прилетают с отпуска. В данное время Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику", – цитирует представителя музыканта StarHit. Жуков сильно скучает по своим близким.

Об этом исполнитель написал в своем Instagram. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму. Больше двух месяцев без вас, это невыносимо. Жду не дождусь", – отметил солист "Руки вверх!".

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 19 Авг 2018 в 8:38 PDT

О том, что Сергей болен, стало известно 30 июля. Певец был вынужден отменить гастрольный тур по южным городам страны по состоянию здоровья. Поклонники Жукова не на шутку встревожились.

Усугубляло ситуацию и то, что представители музыканта не торопились озвучивать его диагноз. Его пиар-агент отметил, что с сердцем у Сергея все в порядке.

Известно, что до конца августа Жуков не будет выходить на сцену. Примерно на это время у него запланирована третья по счету операция.