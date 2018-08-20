Гузеева закатила матерный скандал

В микроблоге ведущей "Давай поженимся" кипят страсти. Артистка ответила на критику подписчицы резче, чем можно было себе представить.

Российская актриса известна своим крутым нравом. Лариса Гузеева решила не терпеть критических высказываний в свой адрес в соцсетях и отплатить бесцеремонным фолловерам ненормативной лексикой.

Гузеева выложила рекламный пост в Instagram, что не понравилось некоторым пользователям соцсети. В комментарии к фото одна из девушек заметила: "Лариса, не ведите себя как быдло. Вы вчера буквально выставляли рекламу и сразу отключили комментарии. Знали, что получили много негативных слов". Актриса не стала церемониться и послала девушку, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Вскоре после публикации матерные комментарии от актрисы исчезли. Поклонники теледивы отреагировали на ответ актрисы по-разному. Многие поддержали своего кумира. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ларисочка, не обращайте внимание на придурков", "Как поросята завизжали… кровь голубая закипела, отпиской грозятся. Только некоторые дамы забыли, как пару дней назад на рынке из-за 50 гр говядины с продавщицей дрались. А я б помимо… еще пинкаря отвесила", "Крутая! Красивая! Наглая и бесподобная! Все, кому не нравится, просто завидуют!", – написали пользоваьели соцсети.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 19 Авг 2018 в 9:08 PDT

Но были и те, кто не понял поведения звезды. "Какой кошмар! Актриса, телеведущая и матом отвечает", "Зачем так грубо?", "Была очарована Гузеевой, пока не увидела ее ответ", "Какая злая вы стали или были. На лицо ваша слабость и злоба на себя саму же", – прокомментировали скандальный инцидент фолловеры.