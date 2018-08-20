Андрей Мягков высказался о здоровье жены

Знаменитый актер прокомментировал слухи о параличе своей супруги Анастасии Вознесенской. Он поблагодарил поклонников за то, что они переживают за ее здоровье.

Ранее появилась информация о том, что 75-летнюю актрису Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта. Мягков эту информацию опроверг.

"Передайте, пожалуйста всем, кто волнуется большое спасибо. Анастасия Валентиновна слава богу здорова. Все в порядке. Никаких отклонений нет. Все в порядке, чувствует себя хорошо", – цитирует актера Пятый канал. Отметим, ранее о том, что женщина оказалась прикованной к постели, рассказали соседи знаменитой пары по дому на Кутузовском проспекте.

Они отметили, что пенсионерка долго страдала от сахарного диабета. Сам Андрей Мягков в начале года перенес операцию на сердце и мучается от болей в суставах. Сейчас из-за болезни жены Андрей Мягков весь быт тянет на себе, но из-за природной скромности за помощью не обращается. В этом году пара должна отметить 55 лет со дня свадьбы.

Анастасия Вознесенская играла в труппе театра "Современник" и МХАТе. Телезрителям она известна по ролям в фильмах "Майор Вихрь", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента" и других.