Лицемерная Андреева возмутила россиян бесстыдством

"Видит бог, я люблю родину, люблю нежно", – заверяла уехавшая в Париж к любовнику Раневская в чеховском "Вишневом саде". Ведущая Первого канала Екатерина Андреева тоже предпочитает хвалить дым отечества вдали от родного дома.



Как красиво Андреева в эфире программы "Время" рассказывает о прелестях отдыха в Крыму! По ее словам, там и инфраструктура замечательная, и пляжи роскошные, и есть что посмотреть, и пенсионеры-волонтеры действуют активно. После ее елея, который льется с экрана чуть ли не каждый вечер, хочется немедленно бросить все и ехать по новенькому мосту в Ялту, Феодосию, Севастополь...

Однако сама Катя живет по принципу "берегите природу – отдыхайте за границей". Ее почему-то не прельщают ни "Ласточкино гнездо", ни Массандровский дворец, ни гора Ай-Петри. Судя по публикациям в социальной сети Instagram, она то путешествует по испанской Каталонии, то обедает на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, то любуется древностями черногорского курорта Свети-Стефан... Патриотично, что и говорить!

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 17 Авг 2018 в 2:51 PDT

В программе "Время" она восторгается тем, что из Ялты в Севастополь стали плавать "Ракеты", гордо докладывает, сколько тысяч туристов проехали по Крымскому мосту, а сама предпочитает передвигаться, судя по тем же фотографиям, на небольших частных самолетах и белоснежных яхтах.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 10 Авг 2018 в 10:03 PDT

"Это бесстыдство и лицемерие!" – возмущаются люди. Они полагают, что Андреева ведет себя некрасиво и цинично. Подавляющему большинству россиян увидеть европейские красоты с борта частной яхты даже не снилось! И уж, наверное, было бы честнее звезде Первого канала не делать этих хвастливых постов в соцсетях, не кичиться богатством.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 16 Авг 2018 в 3:59 PDT

Как писали Dni.Ru, в "Останкино" Андрееву многие не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц.