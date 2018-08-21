"Нам нравится втроем": интимное признание Виторгана о Собчак

Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак в браке уже пять лет. За это время успели друг к дружке притереться и привыкнуть. Это важное умение, поскольку характер у обоих – не подарок.

"Вещи в поездки обычно собираю по принципу "как пойдет". Самое главное, что точно никогда не забуду, так это жену, – улыбается Максим Виторган. – Она моя половинка, с ней все интереснее, веселее и ярче".

"Моя самая плохая черта характера – лень, – делится интимными вещами Максим. – Бороться с ней бесполезно, всегда проигрываю это сражение... Если жена начинает бузить, скорее убегаю. Пусть поворчит. Хотя чем больше проходит времени, Платон становится старше, тем сильнее меняется Ксюша. С каждым днем она улыбается чаще, становится спокойнее, уравновешеннее, гармоничнее. Фантастика! Нам нравится втроем плавать в бассейне – Платон неплохо уже держится на воде, гулять в парках".

Интересно, что на улицах знаменитую пару узнают редко. "Недавно ко мне на набережной обратилась молодая парочка: мол, можно фото? Ну я без задней мысли встаю рядом с девушкой и наблюдаю, как парень медленно меняется в лице. Оказалось, попросили меня сделать их снимок на фоне красивого пейзажа. Было смешно. С супругой я пристрастился зарядке и занятиям спортом, который раньше не сильно жаловал. Такие вещи отлично сближают, поднимают отношения на новый уровень. Мне кажется, мы даже начали читать мысли друг друга", – цитирует Максима журнал StarHit.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Авг 2018 в 4:38 PDT

Напомним, что 18 ноября 2016 года у Собчак и Виторгана родился сын. В марте 2018-го в ходе предвыборной кампании в прессе обсуждалась вторая беременность Собчак. Ксения, ее коллеги и друзья уклонялись от прямого ответа на вопрос, правда ли это.