Как Дюймовочка: 69-летнюю Пугачеву приняли за школьницу

Которое лето подряд Алла Пугачева проводит в любимой с молодости Прибалтике. Правда, в Юрмалу в этом году она приехала позже обыкновенного – под занавес курортного сезона. Зато времени там зря не теряет и культурно проводит досуг. Корреспондент Dni.Ru изучил маршруты Примадонны.

Начало лета последняя народная артистка Советского Союза провела в жаркой Европе – отдыхала на Сардинии, улаживала финансовые вопросы и дела гражданства на Кипре. За это время на любимой Примадонной юрмальской вилле "Марта" сделали косметический ремонт, чтобы звездной семье было комфортно. Дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров состоит из нескольких зданий – двухэтажного особняка, спа-комплекса, теннисного корта, гаража, домиков для гостей и помещения для охраны. Тут есть все для жизни, поэтому Примадонна редко куда выбирается.

Например, на выступлении мужа-юмориста Максима Галкина певица не появилась, делегировав вместо себя детей Лизу и Гарри в сопровождении режиссера Галины Волчек и ближайшей подруги Алины Редель. И то правда: зачем Пугачевой ходить на выступление пятого супруга, который и дома может ей устраивать концерты. Сиди на диване да радуйся искрометным монологам и метким пародиям!

А вот на концерт дочери, Кристины Орбакайте, 21 августа певица собирается. Интересно же посмотреть, каких высот достиг собственный ребенок, порадоваться теплому приему публикой и решить, что доченька оправдала ожидания и тоже стала суперзвездой.

"Со стороны может показаться, что мама – человек жесткий, – рассказала Кристина. – На самом деле она просто очень требовательна – и к себе, и к людям. Не терпит, когда работают спустя рукава. Требует совершенства. Мама часто помогала мне с музыкальным материалом. Что-то писалось для нее, а спела я. Спорить не спорим, но советуемся. Вспоминаю свои последние сольники в ныне несуществующем зале "Россия". Мама накануне уехала в тур по Сибири. Вернулась за день до первого концерта. Посмотрела прогон и сказала: "Эту песню петь не стоит, этот костюм не подходит, здесь свет слишком яркий". Словом, прошлась рукой мастера". В декабре 2016-го Пугачева была на премьере программы Кристины "Бессонница" в Кремле, а теперь порадуется за дочку в "Дзинтари".

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum) 20 Авг 2018 в 1:00 PDT

Алла Борисовна неплохо проводит время в Юрмале – то Раймонд Паулс на огонек заглянет и на рояле поиграет, то Лайма Вайкуле в гости зазовет, благо, дом рядом...

Пугачева гуляет вдоль берега Балтийского моря и ищет кусочек янтаря на счастье, выезжает на шопинг и никому не отказывает в автографе или фотографии, если просят. Она со всеми мила и приветлива. Со спины выглядит школьницей. Ее даже можно не узнать без макияжа. Хотя, глядя на Аллу Борисовну, хочется напевать ее старый хит: "Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед..."