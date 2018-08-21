Мать отправляла звезду "Ранеток" к богатому любовнику

Экс-солистка группы "Ранетки", а ныне видеоблогер Лена Третьякова рассказала, что много лет назад была содержанкой. Однако роман с богатым поклонником не продлился долго.

"У меня завязались отношения с достаточно обеспеченным мужчиной. Сокращая басню: продлились они пару месяцев и от идеала были далеки. Настоящий союз с абьюзером (абьюзер – человек, который совершает насилие: физическое, психологическое. – Прим. ред.)", – поведала звезда.

"В конце концов, на отдыхе, где я окончательно поняла, что перепутала симпатию к мужчине с симпатией к человеку, я предложила дружить. На словах согласились, но на деле дружить не захотели. Вещи прислали водителем, телефон по прилету сменили", – написала Лена в своем микроблоге.

Третьякова отметила, что больше всего тогда ее поразила реакция близкого окружения. Все уговаривали девушку вернуться к богатому ухажеру. "Уверяли меня, что я последняя идиотка. "Такого мужика упустила, жила бы себе в шоколаде, любовь – она потом придет", – вспомнила слова матери артистка.

Лена добавила, что знает многих девушек, которые готовы терпеть унижение и побои ради обеспеченной жизни. Блогер отметила, что не берется никого осуждать, однако сама бы так жить не смогла. Она может сама обеспечивать себя и не нуждается в помощи. "И я знаю точно, что если бы тогда послушала всех, каждое утро бы просыпалась с чувством, что моя жизнь проходит зря. И главное – тратила не только свое время, но и чужое", – рассказала Третьякова фанатам в Сети.

Добавим, "Ранетки" были на пике популярности около десяти лет назад. Участницы группы даже стали героинями одноименного сериала на телеканале СТС. Юные певицы Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Наталья Щелкова, Елена Третьякова собирали самые большие концертные площадки страны, исполняя незамысловатые песни о подростковой любви.