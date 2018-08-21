Лесбийский скандал с Тереховой получил неожиданное продолжение

Скандал в московском Театре Луны набирает обороты. Появились снимки, подтверждающие интимную связь режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьи Цыпляевой.

Фотографии опубликовало издание Super.ru. Запечатленные на них артистка и режиссер целуются в губы, недвусмысленно обнимаются и всячески показывают свою страсть друг к другу.

Анонимные источники в театре сообщают, что женщины уже давно перестали скрывать свои нежные отношения от общественности. Они, не стесняясь, предаются ласкам даже на глазах у изумленной публики.

Напомним, что о любовной связи служительниц храма Мельпомены рассказала артистка Анна Терехова. Актриса была возмущена, когда Попова убрала ее из спектакля, в котором она играла 20 лет, а на ее место назначила свою протеже Дарью Цыпляеву.

Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью, тем более в угоду какой-то юной профурсетке. Терехова попыталась урезонить Попову, хотела по душам поговорить с ней.

Беседы не вышло, Терехова получила в свой адрес множество оскорблений и угрозы. "Заявила, что перекроет кислород в профессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного отношения", – цитирует артистку издание StarHit.

Анна ушла, хлопнув дверью. А после, видимо в отместку, рассказала о закулисье Театра Луны журналистам.