Мадонну освистали за грубые слова об умершей певице

На церемонии MTV VMA Мадонне должны были вручить премию за лучший клип года. Устроители попросили поп-певицу вспомнить в своем выступлении недавно скончавшуюся "королеву соула" Арету Франклин. Однако звезда воспользовалась случаем, чтобы рассказать зрителям в зале о себе и начале своей карьеры.

Мадонна упомянула Арету Франклин, лишь вспомнив, что исполняла ее песню (You Make Me Feel Like A) Natural Woman на одном из первых прослушиваний. Его певица провалила – что якобы и определило ее путь в шоу-бизнесе. "Спасибо, Арета, за вдохновение для нас всех. Респект. Да здравствует королева", - завершила свою речь звезда.

"Мадонна, видно, забыла, что не Мадонна умерла", - удивились пользователи Twitter. "Я думала, Мадонна отдаст дань памяти Арете, но она отдала дань памяти себе", – написала одна из поклонниц. "Рассказ Мадонны о гитарных уроках, парижском багете и ее собственной заднице – все, чего я ждал от премии VMA", – грустно комментирует речь певицы другой подписчик. Большинство комментаторов сочли выступление певицы проявлением неуважения к памяти великой артистки, пишет Variety.

Madonna talking about guitar lessons, Paris baguettes and her ass hanging out while she looked for a stiletto with the image of Aretha Franklin behind her is everything I expected from the #VMAs