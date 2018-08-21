Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком

Андрею Малахову и Филиппу Киркорову брошен вызов. Общественные деятели решили создать коалицию по борьбе против пошлости на телевидении и в шоу-бизнесе.

Многочисленные ток-шоу, в которых ведущие копаются в грязном белье известных людей, а также пошлость на эстраде утомили россиян. Общественность решила объединиться в "мощный кулак", который должен воспрепятствовать дальнейшей деятельности Киркоровых и Малаховых.

"В последнее время общественные и политические деятели все активнее поодиночке ведут борьбу против насаждения пошлости шоу-бизнесом во главе с Киркоровым и телевидением во главе с Малаховым российскому обществу. Предлагаю сформировать коалицию против пошлости. Предлагаю в нее войти всем спикерам, которые регулярно вызываются по этим темам", – заявил изданию Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

В качестве главных борцов с пошлостью эксперт назвал Владимира Жириновского, Виталия Милонова, Юрия Лозу, Станислава Садальского и Сергея Соседова. Манукян уверен: если все эти деятели объединятся, то продвигать подобное творчество станет крайне затруднительно.

Тем временем в Сети появился ролик, в котором показано, как надо бороться с Филиппом Киркоровым. Актриса из Перми Марина Федункив отомстила певцу за его хиты. Звезда ТНТ решила взять поп-короля в плен, чтобы тот не писал новых песен. Для этого артистка со своей подругой, актрисой Еленой Валюшкиной, заманила его в дом и заперла.

Женщины припомнили Киркорову и "Цвет настроения синий", и "Ибицу". Актрисы признались, что мечтают так же поймать еще одного представителя российской поп-культуры – Николая Баскова – и заставить его заплатить за строки о "золотой чаше".