49-летняя Бледанс объяснила решение сделать ЭКО

Эвелина Бледанс ждет результатов ЭКО абсолютно спокойно. Актриса объяснила, что в ее ситуации искусственное оплодотворение "больше подходит".

Результатов ждать не менее двух недель. Однако популярная актриса и телеведущая не нервничает и относится к этому спокойно. "Я стараюсь верить и ждать положительного результата. На релаксе, без нервов, без каких-то стрессов, просто спокойно ждать", – рассказала Бледанс.

Ранее сообщалось, что актриса решила в третий раз стать матерью. 49-летняя Эвелина Бледанс обратилась к медикам, которые провели процедуру искусственного оплодотворения. По словам ведущей, она пыталась зачать ребенка естественным путем, однако врачи предупредили, что шансы на успех минимальны.

"Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов таких у меня совсем мало, и лучше попробовать вещь, которая будет реальной в этой ситуации. И я решилась на искусственное оплодотворение, потому что это то, что подходит мне больше", – объяснила свое решение Бледанс в интервью Пятому каналу.

Как сообщали Dni.Ru, после расставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить отношения. В следующем году Бледанс исполнится 50, и шанс, что она еще раз станет матерью, может навсегда исчезнуть. В интервью артистка признавалась, что всегда мечтала о дочери.

Напомним, что Эвелина сделала ЭКО в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не раскрывает.