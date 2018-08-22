"Мешает семейному счастью": россияне ополчились на мать Тимати

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова стала самостоятельной публичной единицей. Женщина обзавелась толпами почитателей, которые пристально следят за непростыми отношениями в ее семье.

Симона вместе с бывшей невесткой, внучкой, сыном и его нынешней возлюбленной уже несколько недель отдыхает на фешенебельной яхте. Кадры и видео с райского отдыха Юнусова публикует в своем Instagram-аккаунте. Тем временем поклонники день и ночь рассуждают о том, как Тимати удалось сохранить хорошие отношения с матерью своего ребенка Аленой Шишковой после расставания. Дружить с бывшими могут не все.

По мнению интернет-обывателей, рэпер все еще влюблен в Шишкову, но что-то мешает им быть вместе. К тому же недавно артист выпустил клип, в котором есть следующие строки: "Мама, мне уже 35./ Пора жениться или тему закрывать./ Одобри хоть кого-то, я хочу еще детей./ Алиса мне сказала, что я женюсь на ней".

Фолловеры решили, что Алена и Тимати не могут быть вместе из-за Симоны – мол, личному счастью артиста мешает придирчивая мать. Особо храбрые поклонники решили прямо спросить Юнусову об этом в комментариях. "А вам нравилась Аленка в качестве невестки? У меня назрел этот вопрос в связи с тем,что в песне у Тимура была фраза– "одобри хоть кого нибудь" Была ли Алена когда-то не одобрена вами?Или это к Насте больше относится!? Вообще просто спрашиваю,не в том контексте чтоб кого-то "обгадить"😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала пользовательница в микроблоге матери артиста.

"Тем не менее вам это удалось..." – неоднозначно ответила Симона. Почитатели вступились за Юнусову. Они наперебой хвалили мать певца и уверяли, что это женщина с очень большим сердцем, поэтому любит всех девушек сына: "Она Алену любит. Это видно. Всегда они друг друга поздравляют с Днем Рождения и тд. Всегда выкладывает совместные фотографии)) Она подарила ей прекрасную внучку😉❤❤❤", "уже много раз Симона говорила , что любит Алену. По крайней мере замечательно к ней относится и считает ее хорошей мамой".