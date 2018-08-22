Эксклюзив Интервью Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине Родные делят шикарное наследство Успенского Дом-2

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Первый канал купил смазливого любовника для Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
В интернет попало видео, на котором запечатлен совместный шопинг певца Прохора Шаляпина и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской. Но поклонникам знаменитостей радоваться не стоит – это все постановка, не более того.
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О том, что Прохора будут "женить" на Виталине, всезнающая Элина Мазур предупреждала еще в начале мая этого года. Она сообщила, что у бывшей жены Армена Джигарханяна с Первым каналом подписан контракт на три десятка эфиров. Поэтому шоу будет непременно продолжено.

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Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Редакторы "Пусть говорят!" за голову взялись, узнав, что теперь полгода им надо придумывать сюжеты и истории в связи с Цымбалюк-Романовской, ведь все уже давно обговорено и обсосано в связи с ее разводом, – рассказывала Мазур. – Поэтому на канале решили уговорить Прохора Шаляпина за десять миллионов сыграть любовь, а потом, возможно, и брак с бывшей зазнобой Джигарханяна".

При этом кандидатура Шаляпина возникла не сразу. Телевизионщики в коридорах "Останкино" уверяют, что рассматривалось несколько вариантов на роль потенциального мужа для Виталины. Например, была идея сделать ее женихом Тимура Еремеева, новоявленного сына покойного ныне актера Спартака Мишулина, но парень бежал без оглядки. Только этого скандала ему не доставало! 

Теперь идея романа начала воплощаться. Соседи Виталины уверяют, что смазливый Прохор часто бывает в гостях у пианистки – мол, это ее любовник. "Иногда музицируем у меня дома", – заявила сама Цымбалюк-Романовская журналистам. Но судя по профессиональной съемке совместного похода в магазин, это не более чем спектакль. 

Автор: Иван Губкин22 августа 2018, 13:04
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Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть

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