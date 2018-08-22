Зачем пьяный Конкин выстрелил в родного сына

Владимира Конкина многие зрители знают по фильмам "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты", "Место встречи изменить нельзя". Но мало кто догадывается, какую семейную драму он пережил.

В день, когда у Конкина родились сыновья, он уезжал на долгие съемки. "Я навестил их в роддоме, увидел лишь один раз, а потом уехал на съемки и почти полтора года не видел детей. Когда я их увидел после такого перерыва, то плакал. Первые отцовские слезы", – рассказал актер. Потом детям пришлось долго привыкать к папе.

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Но десять лет назад в семье Владимира разыгралась страшная драма. В ту пору он переживал тяжелый жизненный период и злоупотреблял спиртными напитками. Это, видимо, и стало причиной несчастья. Актер вспоминает, что в тот роковой день был дома и сидел в полной темноте, как вдруг кто-то решил зайти в квартиру через окно и начал ногами бить стекло. Способ, конечно, странный, он любого бы смутил и напугал. Вот и артист вынул травматический пистолет... И прогремел выстрел.

Владимир оправдывается – мол, подумал, что в квартиру пробрались грабители, и хотел защититься. "Я не знал, что это мой сын Ярослав. Представьте, темно и кто-то выбивает окно, я был уверен, что воры. Слава богу, все обошлось, мы через пару месяцев помирились", – рассказал он Борису Корчевникову в эфире программы "Судьба человека".

Но семейные несчастья на этом выстреле не закончились. Вскоре Владимир попал в больницу с больным сердцем и перенес тяжелую операцию. А когда выписался, то узнал, что у супруги – четвертая неоперабельная степень рака. "Последний месяц она провела в хосписе и ушла в первый день Пасхи", – расплакался актер.