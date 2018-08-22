Оплодотворенная у Малахова Бледанс пришла на премьеру в халате

Телеведущая Эвелина Бледанс посетила премьеру финального фильма "Гоголь. Страшная месть". Артистка шокировала присутствующих ярким внешним видом.

Для похода на показ звезда выбрала экстравагантный наряд. Она облачилась в свободное платье из шелка с поясом и пестрым цветочным принтом, сильно напоминающее восточный халат. Образ Эвелина дополнила синей шляпой и огромными очками от известного бренда с черной оправой.

Помимо Бледанс, на мероприятии были замечены многие отечественные знаменитости. Владимир Вдовиченков, Михаил Швыдкой, Ирина Старшенбаум, Екатерина Шпица, Татьяна Лазарева, Ирина Безрукова, Илья Бачурин, Анастасия Макеева, Настя Задорожная, Маша Цигаль, Сергей Кристовский, Ирина Йовович, Елена Летучая и другие.

Напомним, что вчера Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет.

Телеведущая сообщила репортерам, что готова растить малыша без чьей-либо помощи. После расставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить отношения. А ведь Эвелине в следующем году исполнится 50 – у нее нет времени на поиски достойного мужчины.

Ранее в интервью телеведущая рассказала, что всегда мечтала о дочери. В первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за несчастного случая девочка родилась мертвой.

Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.