Первый канал удивил составом жюри нового сезона шоу "Голос"
В новом сезоне кресла судей займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа. Состав удивляет и радует креативностью подхода. Наставниками станут лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, музыканты Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе.
По мнению Аксюты, каждый из новых наставников представляет отдельное направление в музыке. Он отметил, что это "позволяет рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей", передает ТАСС.
Перед выбором нового жюри был проведен опрос зрителей. Народ рассказал, кого хочет видеть в его составе. Сделано это было на прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети". Победил Константин Меладзе. Остальные судьи заняли места в топе.
Ранее стали известны детали проекта "Голос. 60+". Главное его отличие от предыдущих сезонов шоу – нестандартность и новый формат. Съемки и кастинги первого сезона проекта стартовали в Москве – 14 августа начались слепые прослушивания. Первый сезон шоу "Голос. 60+" начинается в сентябре.
Вести его будет Дмитрий Нагиев. Аккомпанировать исполнителям станет джаз-бенд "Фонограф" под управлением Сергея Жилина. Наставниками станут Лев Лещенко, Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Юмориста предупреждали об опасности развода
Мужчина часто бывает в ее московской квартире
Артист рассказал о драме
Модель поделилась снимком в своем микроблоге