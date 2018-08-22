Первый канал удивил составом жюри нового сезона шоу "Голос"

Стали известны наставники музыкального проекта "Голос-7". Их назвал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.



В новом сезоне кресла судей займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа. Состав удивляет и радует креативностью подхода. Наставниками станут лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, музыканты Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе.

По мнению Аксюты, каждый из новых наставников представляет отдельное направление в музыке. Он отметил, что это "позволяет рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей", передает ТАСС.

Перед выбором нового жюри был проведен опрос зрителей. Народ рассказал, кого хочет видеть в его составе. Сделано это было на прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети". Победил Константин Меладзе. Остальные судьи заняли места в топе.

Публикация от #Голос (@voice1tv) 19 Апр 2018 в 12:25 PDT

Ранее стали известны детали проекта "Голос. 60+". Главное его отличие от предыдущих сезонов шоу – нестандартность и новый формат. Съемки и кастинги первого сезона проекта стартовали в Москве – 14 августа начались слепые прослушивания. Первый сезон шоу "Голос. 60+" начинается в сентябре.

Вести его будет Дмитрий Нагиев. Аккомпанировать исполнителям станет джаз-бенд "Фонограф" под управлением Сергея Жилина. Наставниками станут Лев Лещенко, Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.