Взбешенный Малахов отменил шоу с Королевой

На шоу "Привет, Андрей!" произошел громкий скандал. Виновницей стала известная певица.

Телеведущий планировал снять программу, посвященную Королевой. Однако в последний момент шоу пришлось отменить.

"Привет, Андрей!" предполагает не только беседы с главной героиней, но и выступления. Наташе предложили петь песни исключительно Игоря Николаева, но она заявила, что хочет исполнять только новые хиты", – цитирует собственные источники Sobesednik.ru. Капризной артистке отказали.

Поняв, что на уступки ей идти не хотят, Королева приходить на программу вовсе отказалась. В результате все приглашенные гости остались дома. Среди них юморист Владимир Винокур, певец Стас Михайлов, журналист Отар Кушанашвили и Игорь Николаев.

В свою очередь сама певица уверяет, что телевизионный бенефис пришлось отменить по другой причине. По ее словам, программа не состоялась, потому что произошла загвоздка с гостями.

"Все мои друзья сейчас на отдыхе. Было понятно, что собрать их будет крайне сложно. Редакторы программы сказали: если наберем гостей, будем снимать, если нет, то перенесем на осень. Только по этой причине съемка не состоялась", – объяснила Наташа. Знаменитость заверила, что не отказывалась петь произведения Николаева. Королева также рассказала, что находится с музыкантом в прекрасных отношениях.