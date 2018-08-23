"Пожалей старушку": жене-пенсионерке Гогена Солнцева предрекли скорую смерть

У престарелой супруги шоумена Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появилась безумная идея стать еще желаннее для избранника. Ради этого она даже готова рискнуть жизнью.

Катюша, как нежно называет шоумен пенсионерку-жену, планирует увеличить грудь. Она все уши прожужжала Гогену, умоляя отпустить ее на операцию.

Солнцев пока не дал разрешения. Конечно, идея "тюнинговать" зазнобу ему очень импонирует, но тратиться прижимистый шоумен особо не хочет. Да и жалко будет супругу, если она раньше времени на тот свет отправится из-за наркоза – привязался ведь уже.

Колеблющийся Солнцев решил спросить совета у поклонников в Сети. "Пока отдыхаем, у Кати рот не закрывается. Уже неделю вынашивает план по увеличению груди 🤓. Я в замешательстве 🤷🏼‍♂️Совет нам дайте. Вредно или нет?" – написал Гоген в своем Instagram.

Почитатели одиозной четы были прямолинейны. Екатерине предложили пересмотреть приоритеты и вместо силиконовой груди сделать круговую подтяжку лица, да и только в том случае, если она не боится умереть на столе хирурга. Были среди комментаторов и те, кто заявил, что Катюша и так прекрасна, а Гоген хочет просто свести старуху-жену в могилу.

"Может лучше потратить деньги и силы на подтяжку лица?", "Лицо пусть поправит!!!!!", "Пожалей старушку, не надо операций", "Катька что-то опухшаяя.. или отекшая.. бьешь поди ее", "Бабушка приходит к доктору :доктор у меня грудь не стоит!? доктор : наклонитесь.та наклонилась спрашивает:стоит? Та:-да) ну вот так и ходите)))", "Зачем не нужна не какая операция она прекрасно выглядит для семидесяти пяти летной старухи 😂👍", "Ни один вменяемый доктор в ее возрасте такую операцию делать не будет, ноги ваша Катя протянет от наркоза", "Делайте .но для начала думаю ,надо начать с волос и лица,а то какая то несуразица получится,лицо бабушки а грудь девушки", "Захочешь утопить, не получится. Сиськи не дадут.Так, что сам думай", "А она не помрет??? Лучше пусть мешки над глазами уберет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – откликнулись интернет-обыватели.