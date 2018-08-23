Модель рассказала о горячей ночи с Соколовским и его отцом

Певица Рита Дакота восстанавливается от пережитого стресса. Артистка пытается справится с эмоциями из-за развода, погрузившись с головой в работу и воспитание дочки Мии. А вот ее пока еще супруг Влад Соколовский утешает себя немного другими способами.

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