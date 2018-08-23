Попавшая в больницу звезда ТНТ обматерила фанатов

Наставница в шоу "Танцы" Татьяна Денисова возмутила поклонников неоднозначным поведением. Она разместила несколько странных постов на своей странице в Instagram.

Знаменитость попала в больницу в тяжелом состоянии. "38 лет, ребята. Вчера почти инсульт", – рассказала танцовщица. Она опубликовала снимок из палаты, а в подписи грубо послала поклонников куда подальше.



"Я не поэт, но я скажу стихами: идите … мелкими шагами", – цитирует Денисову Ura.ru. "Пост о здоровье и любви к себе исключительно. Жалеть не надо. Просто о жизни", – написала она.

Подписчики поступка танцовщицы не поняли. "Зачем посылать людей, которые Вам ничего не сделали и желают добра?", "До чего же скверная женщина... Яда – по горло", – выразили недоумение фолловеры.

Публикация от Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Авг 2018 в 2:05 PDT

Но большинство поняло посыл Денисовой и поддержало ее: "Иногда хочется все послать – это нормально", "Милая, держитесь", "Татьяна, Вы такая женственная, приятно на Вас смотреть. Поправляйтесь, пожалуйста!"

Позже звезда ТНТ извинилась перед поклонниками за свое поведение. Она записала видео с больничной койки, в котором попросила прощения за свои слова. Фанаты единогласно поддержали Татьяну Денисову.