Джоли и Питт неожиданно решили объединиться ради детей

В споре голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта наметились подвижки. Знаменитости сели за стол переговоров.

Анджелина и Брэд уже около двух лет не оформляют развод. И все из-за того, что артисты не могут договориться, с кем останутся их дети. И если старший ребенок четы уже достиг возраста, в котором по американским законам он может выбирать место жительства, то судьбу остальных пяти наследников необходимо решать через суд.

Джоли настаивает на единоличной опеке, а Питт на совместной. Ранее актриса заявила на заседании, что ее супруг страдает от алкоголизма, часто, опьянев, бывает буйным, поэтому представляет опасность для детей. Однако заявление артистки не подтвердилось, ее адвокаты не смогли представить достаточно доказательств.

Меж тем Питт принял ответные меры и сообщил, что у Джоли проблемы с психикой: она подвержена депрессиям и имеет расстройство пищевого поведения, якобы она плохо влияет на эмоциональное состояние детей. Брэд настроен до последнего отстаивать свои права перед Фемидой.

Видимо, адвокатам голливудских знаменитостей все же удалось договориться и объединить артистов ради будущего детей, так как дело сдвинулось с мертвой точки. В течение следующего месяца группа специалистов будет собирать информацию об артистах как о родителях, опрашивать детей, наблюдать, как строятся межличностные отношения в семье и налажен ли быт.

Полученный доклад огласят в суде, и исходя из этого планируется установить "постоянный порядок общения": либо у детей будет один главный представитель, либо опека над ними будет поделена пополам. Примечательно, что юристы готовили мирное соглашение в течение нескольких месяцев.