"Я счастлива": Шевель заговорила после разрыва с Краско

Молодая жена Ивана Краско готовится к разводу. В настоящее время Наталья путешествует по Европе, радуясь жизни.

Сейчас девушка наслаждается видами солнечной Испании. Об этом она сообщила своим фолловерам в микроблоге.

"Пляж Cala en Porter находится в 11 километрах от города Alaior и в непосредственной близости от населенного пункта с таким же названием, что и пляж. На западе от пляжа Cala en Porter на высоте 68 метров над уровнем моря находятся древние постройки Talaia de ses Penyes", – оставила "путевую заметку" Наталья Шевель (девичья фамилия, официальная – Краско. – Прим. ред.). Пользователи соцсети порадовались за девушку.

"Натуся! Жизнь продолжается! Не грусти! Все у тебя будет хорошо!" – поддерживают Наталью в комментариях. "Да, я счастлива", – ответила жена 87-летнего Ивана Краско.

Публикация от Natalia Krasko Official (@natalia_krasko) 23 Авг 2018 в 2:43 PDT

"Будут еще в твоей жизни достойный мужчина и дети", – приободрили ее поклонники. "Очень надеюсь", – призналась Наталья.

Как писали Dni.Ru, ранее актер рассказал, что его 27-летняя супруга с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья.

Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего. Шевель не хочет заводить с ним детей.