"Любимого сыночку" изолировали от разведенного Джигарханяна

Юрий Иоффе – один из самых ярких и узнаваемых по стилю режиссеров в театре имени Владимира Маяковского. Он пришел туда по приглашению Андрея Гончарова еще в 1981 году. И успел поработать с самыми яркими актерами этой труппы. В том числе и с Арменом Джигарханяном, который тоже несколько сезонов отработал в "Маяковке".

Фильм Юрия Иоффе "Кошка на раскаленной крыше", в котором в 1989 году сыграл Армен Джигарханян, вошел в золотой фонд российского кино. А спектаклем по пьесе Эдварда Радзинского "Она в отсутствие любви и смерти" в постановке Юрия Иоффе в ноябре 2002 года открывалась основная сцена театра под руководством Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте. Но тогда, конечно, никто и подумать не мог, что скоро пути актера и режиссера разойдутся.

"Я с Арменом Борисовичем сегодня совсем не общаюсь, – ошарашил корреспондента Dni.Ru на сборе труппы "Маяковки" Юрий Иоффе. – И не общаюсь очень давно. Меня от него почему-то закрыли, не допускают. Был момент, когда я должен был к нему прийти в театр и начать еще одну работу. Но меня изолировали буквально, оттеснили, нас просто развели. Хотя здесь, в театре Маяковского, мы много и тесно работали, у нас была дружба, которой я гордился. Он меня даже в шутку называл "любимый сыночка", хотя всего на 12 лет меня старше".

За историей со скандальным разводом актера и юной пианистки, за всем, что сегодня происходит в жизни легендарного актера, Иоффе наблюдает с ужасом. "Это плохо, – вздыхает он. – Но я обвиняю в этом телевидение, которое раздуло скандал (три десятка эфиров программ "Пусть говорят" и "На самом деле" увидела страна. – Прим. ред). Слава богу, что Армен не знает, как его имя полощут с экрана, как смешивают с грязью. Если бы он узнал про все эти мерзкие передачи, умер бы сразу. Он легендой был, легендой и останется, несмотря ни на какие поклепы и клевету в свой адрес".