46-летняя Елена Корикова стала выглядеть как девочка

Звезда популярного некогда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова работает над новой ролью. От любимого дела актриса получает такой сильный заряд положительной энергии, что, как кажется ее поклонникам, вообще не стареет.

Корикова в последние годы редко появляется на телевизионных экранах. Чаще 46-летнюю звезду можно увидеть на сцене театра. Однако Елена старается иногда баловать почитателей заметными ролями в кино.

Сейчас артистка снимается в новой картине "Шелест-2" и с удовольствием делится кадрами с бэкстейджа в своем микроблоге. Звезда опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых она облачена в белую блузку, серый кардиган и шляпу в тон.

Поклонники Кориковой отметили, что их любимица за последние 15 лет вообще не изменилась. Она выглядит значительно моложе своего возраста.

"Леночка вы красавица 😍 люблю вас очень ❤ вы шикарная актриса 🤗 очень жду следующих серии 🤗🤗 спасибо вам за эти изумительные фото, богиня красоты 😍 желаю вам солнечного и прекрасного дням как вы сами 💗 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Любуюсь Вами!", "Леди Совершенство!!!", "Мисс нежность и восхищение!!!🤗🤗🤗", "Загадочная незнакомка...", "Всегда достойна восхищения! 🌹🌹🌹", "Леночка, Вы очень красивая, нежная, бесподобная!!! Дай Бог Вам всего доброго и самого светлого от Господа Бога!!! 😘😘😘💗🌹🌹🌹", – не скупились на комментарии фолловеры.

Отметим, что Елена оценивает себя намного критичнее, нежели ее поклонники. Ранее артистка призналась подписчикам, что крайне недовольна тем, как получилась на съемках нового фильма. Елена так расстроилась, что приняла решение покинуть профессию, однако позже, немного остыв, передумала.