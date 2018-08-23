Проводим время втроем: муж Шурыгиной о ее загадочном поклоннике

Муж скандально известной Дианы Шурыгиной опроверг информацию об их скором разводе. Андрей Шлянин сообщил журналистам, что у него все под контролем.

Андрей и Диана познакомились за кулисами программы "Пусть говорят". Девушка пыталась добиться славы, рассказывая, что ее изнасиловали двое после того, как она выпила водки "на донышке", а молодой мужчина был оператором, который запечатлевал ее исповедь на камеру.

Между ними вспыхнула страсть. Ради любимой Шлянин уволился с Первого канала и все силы бросил на раскрутку талантов зазнобы. Молодые сыграли пышную свадьбу, и Диана заговорила о желании стать матерью.

Злопыхатели не верили в искренность изнасилованной красавицы, как-никак такое постыдное прошлое. Завистники постоянно пытались подловить Диану на измене, и, как показалось вначале, им это удалось. Недавно Шурыгина была замечена в одном из клубов в компании с неизвестным бородачом. Недруги девушки решили, что ее отношениям с мужем пришел конец.

Однако, как выяснилось, Шурыгина отдыхала с привлекательным мужчиной "с благословения" супруга. Шлянин сам вручил жену брутальному красавцу и с богом отправил их в питейное заведение. "Это наш друг, зовем его Бородач. Просто попросил его проводить Дианку, чтобы никто не приставал. У нас все хорошо. Мы вместе", - цитирует Андрея StarHit. Вероятно, мужчина уверен в своем приятеле, они даже проводят время втроем.

Напомним, что весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи "Пусть говорят", и Диана стала известна на всю страну.