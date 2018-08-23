Теперь по уму: Катя Гордон нашла четвертого мужа

Екатерина Гордон наконец сыграет нормальную свадьбу. Предыдущие три церемонии известная журналистка вспоминает неохотно – все было наспех, даже без подвенечного платья. Имя избранника скрытная правозащитница пока не называет.

Джинсы – не очень подходящий наряд для торжественной церемонии. Видимо поэтому три предыдущих брака Кати Гордон заканчивались разводами. Но на сей раз она обещает все сделать "по уму".

Первая церемония бракосочетания у Кати состоялась в 2000 году, она вышла за телеведущего Александра Гордона. Счастье продлилось шесть лет. Вторым мужем журналистки стал звездный адвокат Сергей Жорин. Они поженились в июле 2011 года, но их брак продлился лишь до сентября, когда юрист поколотил супругу.

Уже после расставания с Жориным, через год, Гордон родила от него сына Даниила – при этом о своих отношениях с бывшим мужем не распространялась. Известно, что они вновь сошлись в 2014 году – но лишь на месяц. С тех пор личная жизнь Гордон покрыта тайной. От кого она родила второго сына – Серафима, неизвестно. Говорят, что отца мальчика зовут Егор. Также, по слухам, предложение руки и сердца Катя получила от бизнесмена Игоря Мацанюка.

38-летняя Екатерина Гордон – общественный деятель, руководитель юридической фирмы, а также правозащитница и автор песен. Недавно занялась политикой и даже выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах – но теперь решила серьезно заняться личной жизнью. Дату свадьбы Катя не называет, но, судя по всему, активно к ней готовится, пишет EG.ru.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 22 Авг 2018 в 5:11 PDT

Напомним, лишь недавно певица, поэт и общественный деятель поделилась в Instagram снимком своего младшего сына Серафима. Больше года звезда показывала ребенка в соцсетях только со спины или сбоку. Теперь же Катя Гордон заявила, что ни от кого не скрывает сына и никакого сглаза не боится.

