Виторган довел до слез посланием к умершей жене
Фотография из семейного архива с трогательной подписью растрогала поклонников известного актера Эммануила Виторгана. Артист обратился к своей рано ушедшей из жизни супруге.
"Сегодня День рождения потрясающей Женщины, прекрасной мамы, талантливой актрисы Аллы Балтер… Благодарю тебя…", – написал на своей странице в Instagram актер.
Своими чувствами поделился и сын Эммануила Гедеоновича, Максим. Актер признался, что даже сейчас нет-нет да и возникнет у него детское желание: "Хочу к маме!..".
"И нет ее – следующие секунды затолкали в спину… Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем… Но ты же всегда могла что-то придумать и все объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..", – обратился Максим Виторган к покойной матери.
Алла Балтер ушла из жизни 18 лет назад. Позже Эммануил Виторган снова женился, его избранница на 23 года моложе супруга. В феврале 2018 года пара объявила о прибавлении в семействе. У 56-летней Ирины Михайловны и 78-летнего Эммануила Гедеоновича родилась дочь Этель.
Так у Максима Виторгана появилась сестра. Она на полтора года младше собственного сына актера и телеведущей Ксении Собчак, Платона, напоминает Teleprogramma.pro.
Недавно Эммануил Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram очередным видео с отдыха в Юрмале. 78-летний актер прогулялся по пляжу в одних плавках, толкая перед собой коляску с дочерью Этель. Наряд артиста позволил поклонникам оценить его фигуру. Большинство из них отметили, что тело у Виторгана "как у молодого", и назвали его "очень красивым папой".
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