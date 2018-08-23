Виторган довел до слез посланием к умершей жене

Память покойной супруги и матери Аллы Балтер почтили в семье Виторганов. Послание к рано ушедшей из жизни актрисе довело до слез подписчиков артистов в соцсетях.

Фотография из семейного архива с трогательной подписью растрогала поклонников известного актера Эммануила Виторгана. Артист обратился к своей рано ушедшей из жизни супруге.

"Сегодня День рождения потрясающей Женщины, прекрасной мамы, талантливой актрисы Аллы Балтер… Благодарю тебя…", – написал на своей странице в Instagram актер.

Своими чувствами поделился и сын Эммануила Гедеоновича, Максим. Актер признался, что даже сейчас нет-нет да и возникнет у него детское желание: "Хочу к маме!..".

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 23 Авг 2018 в 5:42 PDT

"И нет ее – следующие секунды затолкали в спину… Знаешь, мама, у меня совсем не получается верить в жизнь после, совсем… Но ты же всегда могла что-то придумать и все объяснить. Ну, пожалуйста, мама!..", – обратился Максим Виторган к покойной матери.

Алла Балтер ушла из жизни 18 лет назад. Позже Эммануил Виторган снова женился, его избранница на 23 года моложе супруга. В феврале 2018 года пара объявила о прибавлении в семействе. У 56-летней Ирины Михайловны и 78-летнего Эммануила Гедеоновича родилась дочь Этель.

Так у Максима Виторгана появилась сестра. Она на полтора года младше собственного сына актера и телеведущей Ксении Собчак, Платона, напоминает Teleprogramma.pro.

Недавно Эммануил Виторган поделился со своими подписчиками в Instagram очередным видео с отдыха в Юрмале. 78-летний актер прогулялся по пляжу в одних плавках, толкая перед собой коляску с дочерью Этель. Наряд артиста позволил поклонникам оценить его фигуру. Большинство из них отметили, что тело у Виторгана "как у молодого", и назвали его "очень красивым папой".