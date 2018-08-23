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Нина Русланова экстренно госпитализирована из-за проблем с сердцем

Нина Русланова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
В одну из столичных клиник экстренно доставлена актриса Нина Русланова. Сутки ее мучили страшные боли.
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Народная артистка России госпитализирована из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, у 72-летней актрисы возникли проблемы с сердцем.

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Как сейчас себя чувствует артистка, не известно, она не выходит на связь с журналистами. Как пишет Life.ru, Русланова сутки чувствовала сильное недомогание, но не обращалась за медицинской помощью. В скорую актриса позвонила, когда уже не смогла терпеть боль.

Отметим, что это лето выдалось для Нины Руслановой крайне неудачным. В июне она была экстренно доставлена в одну из московских клиник с серьезной травмой головы. Ее артистка получила в собственной квартире.

В тот раз все обошлось. Врачи оказали Руслановой необходимую помощь и, удостоверившись, что полученная травма не несет в себе угрозы здоровью, отпустили домой.

Нина Русланова обрела всероссийскую славу благодаря съемкам в фильмах "Афоня", "Зимняя вишня" и "Завтра была война". Всего актриса приняла участие в создании более 150 картин. Руслановой 72 года. У нее есть дочь и внук.

23 августа 2018, 18:23

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