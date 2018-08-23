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Аж светится: Кудрявцева после родов страшно похудела

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Лера Кудрявцева порадовала поклонников новым снимком новорожденной дочери. Подписчики заметили, как похудела телеведущая.
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Телезвезда выглядит так, как будто и не рожала. Поклонники рассыпались в комплиментах Кудрявцевой, которая представила их вниманию свою фотографию с малышкой на руках.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Лера во второй раз стала мамой лишь десять дней тому назад. Своему избраннику, хоккеисту Игорю Макарову, она подарила долгожданную дочь, которую назвала Марией. Фанаты восхищаются тем, как быстро 47-летняя ведущая пришла в форму. Она предстала перед поклонниками в розовых спортивных брюках и в футболке гуляющей с малюткой у дома. "Сладкие попочки, вкусные щечки", – подписала фото Кудрявцева.

Комментаторы просто млеют от восторга. Однако нашлись среди них и злопыхатели, которые утверждали, что Лера не рожала сама, а ребенка выносила суррогатная мать. Правда, недоброжелателям быстро дали отпор. Некоторые все же отметили излишнюю худобу телезвезды – у них создалось впечатление, что мать едва удерживает новорожденную малышку тонкими руками.

От первого брака с барабанщиком "Ласкового мая" Сергеем Ленюком у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан. Недавно Лера стала еще и бабушкой. Возлюбленная  Жана родила сына, которого назвали Львом.

Однако она и сама давно хотела снова познать радость материнства. На протяжении всей беременности Лера скрывала свое интересное положение. Теперь поклонники хотят наконец узнать, на кого похожа Мария. Однако пока Лера и ее супруг скрывают лицо малышки, пишет Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев23 августа 2018, 19:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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